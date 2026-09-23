Что произошло за день: среда, 23 сентября

Встреча Лаврова и Рубио, заявление Кремля о перспективах мирных переговоров, план ЦБ по выпуску рекомендаций о проверке при операциях с наличными

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио встретились на "полях" Генассамблеи ООН, встреча продлилась 52 минуты. На пресс-конференции Рубио заявил об обеспокоенности США в связи с риском расширения украинского конфликта. Лавров подтвердил приверженность достижению целей СВО, в том числе через политико-дипломатическое урегулирование.

- Никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Банк России выпустит обновленные рекомендации по определению происхождения средств клиентов банков при операциях с наличными, а также готовит поправки в антиотмывочный закон.

- Гособвинение просит суд назначить 19 лет лишения свободы бывшему совладельцу сети "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому и 22 года основателю Petropavlovsk Павлу Масловскому по делу о создании преступного сообщества и растрате.

- Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом).

- Иран на полях Генассамблеи ООН передал делегации США план по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и постепенному открытию Ормузского пролива.

- Столичное УФСБ сообщило о задержании жителя Москвы, планировавшего подорвать автомобиль в кортеже высокопоставленного чиновника.

- Все регионы России создали запасы топлива к отопительному сезону, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.