Поиск

Что произошло за день: среда, 23 сентября

Встреча Лаврова и Рубио, заявление Кремля о перспективах мирных переговоров, план ЦБ по выпуску рекомендаций о проверке при операциях с наличными

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио встретились на "полях" Генассамблеи ООН, встреча продлилась 52 минуты. На пресс-конференции Рубио заявил об обеспокоенности США в связи с риском расширения украинского конфликта. Лавров подтвердил приверженность достижению целей СВО, в том числе через политико-дипломатическое урегулирование.

- Никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Банк России выпустит обновленные рекомендации по определению происхождения средств клиентов банков при операциях с наличными, а также готовит поправки в антиотмывочный закон.

- Гособвинение просит суд назначить 19 лет лишения свободы бывшему совладельцу сети "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому и 22 года основателю Petropavlovsk Павлу Масловскому по делу о создании преступного сообщества и растрате.

- Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом).

- Иран на полях Генассамблеи ООН передал делегации США план по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и постепенному открытию Ормузского пролива.

- Столичное УФСБ сообщило о задержании жителя Москвы, планировавшего подорвать автомобиль в кортеже высокопоставленного чиновника.

- Все регионы России создали запасы топлива к отопительному сезону, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 23 сентября

ЦБ не видит на макроэкономическом уровне аномалий в росте наличных в обращении

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

 Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

 В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными

Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

 Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

Росфинмониторинг внес журналиста Дудя в перечень террористов и экстремистов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11903 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3763 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов