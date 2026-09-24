Кабмин на заседании в четверг обсудит макропрогноз до 2029 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Одновременно рассматривается и уточненный прогноз на 2026 год.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале сентября заявлял, что министерство может повысить прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,6% с 0,4% в майской версии прогноза.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году, по словам Решетникова, также будет повышен с майских 5,2% и будет находиться в интервале прогноза ЦБ (6-7%). Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2026 году составляет 6,8% (вырос с 6,6% по опросу в начале августа).

Ожидается, что Минэкономразвития опубликует макропрогноз в четверг или пятницу.