Поиск

Кабмин на заседании в четверг обсудит макропрогноз до 2029 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Одновременно рассматривается и уточненный прогноз на 2026 год.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале сентября заявлял, что министерство может повысить прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,6% с 0,4% в майской версии прогноза.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году, по словам Решетникова, также будет повышен с майских 5,2% и будет находиться в интервале прогноза ЦБ (6-7%). Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2026 году составляет 6,8% (вырос с 6,6% по опросу в начале августа).

Ожидается, что Минэкономразвития опубликует макропрогноз в четверг или пятницу.

Максим Решетников Минэкономразвития Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Главе совета директоров ГК "Эфко" Кустову продлили арест до конца января

Что произошло за день: среда, 23 сентября

ЦБ не видит на макроэкономическом уровне аномалий в росте наличных в обращении

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

 Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

 В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11904 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов