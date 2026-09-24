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В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В РФ отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19; на прошлой неделе зарегистрировано 734 тыс. случаев заболеваний, что почти на 34% выше показателя предыдущей недели.

"Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в полном соответствии с прогнозами, однако интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

В России на 38-й неделе текущего года зарегистрировано 734 тыс. случаев заболеваний, что на 33,8% выше показателя предыдущей недели.

По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии - 99,4%, из них риновирусы - 81,6%, парагрипп (12,5%), а также вирусы гриппа - 0,6%, среди которых есть находки A(H1N1), A(H3N2), B и C.

"Роспотребнадзор информирует о том, что своевременная вакцинация от гриппа является самым надежным способом защиты от тяжелого течения заболевания и от серьезных осложнений. В первую очередь - лицам, входящим в группы риска: дети, пожилые люди (60+) и лица с хроническими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии, а также лицам, занимающимся профессиями с высоким контактом с населением - врачи, учителя, работники социальной сферы и торговли", - отметили в ведомстве.

Для защиты от ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует соблюдать общие меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий. При появлении любых симптомов респираторного заболевания следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор COVID-19 грипп
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