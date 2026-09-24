Самолеты Тихоокеанского флота провели противолодочные учения над Охотским морем

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты, в ходе которых отработали противолодочные задачи над акваторией Охотского моря и в проливных зонах, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"В ходе проведения полетов экипажи Ту-142МЗ осуществили разведку надводных объектов и поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи Ту-142МЗ отработали элементы прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий летчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.