Обыски прошли в минприроды Красноярского края по делу о смертях от нападений медведей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы провели обыски в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в рамках дела о халатности после гибели людей от нападения медведей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"В связи с гибелью людей от нападения медведей в рамках расследования уголовного дела о халатности прошли обыски в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Изъяты документы, касающиеся регулирования численности популяции медведей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным прокуратуры, в регионе к настоящему времени в результате нападения медведей погибли четыре человека.