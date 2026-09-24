Поиск

МИД отметил, что РФ продолжает соблюдать свой добровольный мораторий на ядерные испытания

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия соблюдает свой добровольный мораторий на ядерные испытания, перспективы вступления Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в силу туманны, причиной тому является позиция ряда государств, в первую очередь США, заявили в МИД РФ.

"Несмотря на то, что Договор ратифицировали 179 государств из 188 его подписавших, перспективы вступления ДВЗЯИ в силу так же туманны. Причиной тому является позиция ряда государств, в первую очередь США, которые были одними из инициаторов Договора, но, тем не менее, за прошедшие десятилетия так и не предприняли эффективных мер, чтобы его ратифицировать. Заявления руководства США о том, что соответствующий законопроект не пройдёт Конгресс, не выдерживают критики. Отмечаем, как быстро принимаются на Капитолийском холме нормативные акты, в которых кровно заинтересован американский политический истеблишмент", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она заявила, что особую тревогу вызывает то, что звучит из Вашингтона в последнее время. Захарова подчеркивает, что "указание президента США Дональда Трампа от 29 октября 2025 года о начале подготовки к ядерным испытаниям – не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений". "Абсолютно беспочвенными выглядят попытки американцев обвинить другие страны в действиях, якобы не совместимых с Договором. Как известно, когда подобные заявления раздаются из Вашингтона, то это значит, что американцы в очередной раз намерены отказаться от своих международных обязательств", - говорится в комментарии Захаровой.

Она подчеркивает, что РФ присоединилась к ДВЗЯИ первой из государств ядерной "пятёрки" – в день его открытия для подписания 24 сентября 1996 года. "В 2023 году Россия отозвала свою ратификацию, восстановив баланс с США в международно-правовых обязательствах в этой области", - заявила Захарова. Она отмечает, что Россия остаётся участником ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. "Мы продолжаем ответственно работать в Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ", - отмечает Захарова. "В декабре 2023 года завершили строительство своего, второго по величине в мире национального сегмента Международной системы мониторинга - 32 объекта сертифицированы и работают", - добавила она.

"Российская Федерация продолжает соблюдать свой добровольный мораторий на ядерные испытания, введённый ещё СССР в 1990 году. Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 ноября 2025 года однозначно заявил: "Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ, и планов отойти от них у нас нет. Тем не менее, если США или другие государства-участники Договора проведут натурные ядерные испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия". Неукоснительно следуем этому подходу", - отмечается в комментарии представителя МИД РФ.

МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Костин заявил о сохранении планов ВТБ по сделке с Wildberries-Russ

"Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки

 "Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки

Сенатор от Вологодской области Богомазов слагает полномочия

 Сенатор от Вологодской области Богомазов слагает полномочия

Росстат отметил сокращение производства минудобрений в августе на 3%

 Росстат отметил сокращение производства минудобрений в августе на 3%

Военные РФ поразили в Киеве телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый"

В Динском районе Кубани потушили пожар на предприятии

Обломки БПЛА повредили административные строения нефтебазы в Ростовской области

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Главе совета директоров ГК "Эфко" Кустову продлили арест до конца января

Что произошло за день: среда, 23 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11910 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов