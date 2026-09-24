МИД отметил, что РФ продолжает соблюдать свой добровольный мораторий на ядерные испытания

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия соблюдает свой добровольный мораторий на ядерные испытания, перспективы вступления Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в силу туманны, причиной тому является позиция ряда государств, в первую очередь США, заявили в МИД РФ.

"Несмотря на то, что Договор ратифицировали 179 государств из 188 его подписавших, перспективы вступления ДВЗЯИ в силу так же туманны. Причиной тому является позиция ряда государств, в первую очередь США, которые были одними из инициаторов Договора, но, тем не менее, за прошедшие десятилетия так и не предприняли эффективных мер, чтобы его ратифицировать. Заявления руководства США о том, что соответствующий законопроект не пройдёт Конгресс, не выдерживают критики. Отмечаем, как быстро принимаются на Капитолийском холме нормативные акты, в которых кровно заинтересован американский политический истеблишмент", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она заявила, что особую тревогу вызывает то, что звучит из Вашингтона в последнее время. Захарова подчеркивает, что "указание президента США Дональда Трампа от 29 октября 2025 года о начале подготовки к ядерным испытаниям – не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений". "Абсолютно беспочвенными выглядят попытки американцев обвинить другие страны в действиях, якобы не совместимых с Договором. Как известно, когда подобные заявления раздаются из Вашингтона, то это значит, что американцы в очередной раз намерены отказаться от своих международных обязательств", - говорится в комментарии Захаровой.

Она подчеркивает, что РФ присоединилась к ДВЗЯИ первой из государств ядерной "пятёрки" – в день его открытия для подписания 24 сентября 1996 года. "В 2023 году Россия отозвала свою ратификацию, восстановив баланс с США в международно-правовых обязательствах в этой области", - заявила Захарова. Она отмечает, что Россия остаётся участником ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. "Мы продолжаем ответственно работать в Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ", - отмечает Захарова. "В декабре 2023 года завершили строительство своего, второго по величине в мире национального сегмента Международной системы мониторинга - 32 объекта сертифицированы и работают", - добавила она.

"Российская Федерация продолжает соблюдать свой добровольный мораторий на ядерные испытания, введённый ещё СССР в 1990 году. Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 ноября 2025 года однозначно заявил: "Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ, и планов отойти от них у нас нет. Тем не менее, если США или другие государства-участники Договора проведут натурные ядерные испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия". Неукоснительно следуем этому подходу", - отмечается в комментарии представителя МИД РФ.