Российские военные поразили танкер, доставлявший украинской армии ГСМ в Черноморск

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ночью в Черном море нанесли удар по танкеру, доставлявшему в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для обеспечения украинской армии, заявили в Минобороны России в четверг.

"На переходе морем поражено морское судно типа "танкер", доставлявшее в порт Черноморск горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Одессе поражены два логистических центра, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, поступающих на Украину из европейских государств.