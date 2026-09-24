В Брянской области за сутки нейтрализовали девять БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атак девяти БПЛА на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено девять вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в Мах.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 40 дронов, в том числе в Брянской области.