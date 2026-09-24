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В Киеве ударом ВС РФ поражено предприятие по производству беспилотников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в ночь на четверг нанесли удар по киевским предприятиям и цехам по производству беспилотников большой и средней дальности, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что в Киеве поражено "промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов".

Также поражен цех по производству беспилотных летательных аппаратов (ООО "Пегас Армс"), осуществляющий производство и хранение БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа и промышленное предприятие (ООО "Элемент ЮА"), осуществляющее производство и хранение комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности типа "Хорнет", сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Киев
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