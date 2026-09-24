Поиск

В Подмосковье задержан россиянин с 311 кг кокаина

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье задержали гражданина России 2001 года рождения, подозреваемого в участии в перевозке крупной партии кокаина из Латинской Америки в Евросоюз, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"В ходе проведенных мероприятий на территории Московской области при транспортировке особо крупной партии наркотиков наркоделец задержан с поличным сотрудниками ФСБ России. Из незаконного оборота изъято 311,6 кг кокаина", - сообщили в ЦОС.

Задержанного заподозрили в причастности к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина. Это безработный. По данным ФСБ, он один из активных участников организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере через даркнет.

Следственное управление ФСБ в отношении задержанного возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК. Задержанный арестован.

Подмосковье Евросоюз ФСБ Латинская Америка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Костин заявил о сохранении планов ВТБ по сделке с Wildberries-Russ

"Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки

 "Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки

Сенатор от Вологодской области Богомазов слагает полномочия

 Сенатор от Вологодской области Богомазов слагает полномочия

Росстат отметил сокращение производства минудобрений в августе на 3%

 Росстат отметил сокращение производства минудобрений в августе на 3%

Военные РФ поразили в Киеве телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый"

В Динском районе Кубани потушили пожар на предприятии

Обломки БПЛА повредили административные строения нефтебазы в Ростовской области

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Главе совета директоров ГК "Эфко" Кустову продлили арест до конца января

Что произошло за день: среда, 23 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11910 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов