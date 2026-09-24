В Подмосковье задержан россиянин с 311 кг кокаина

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье задержали гражданина России 2001 года рождения, подозреваемого в участии в перевозке крупной партии кокаина из Латинской Америки в Евросоюз, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"В ходе проведенных мероприятий на территории Московской области при транспортировке особо крупной партии наркотиков наркоделец задержан с поличным сотрудниками ФСБ России. Из незаконного оборота изъято 311,6 кг кокаина", - сообщили в ЦОС.

Задержанного заподозрили в причастности к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина. Это безработный. По данным ФСБ, он один из активных участников организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере через даркнет.

Следственное управление ФСБ в отношении задержанного возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК. Задержанный арестован.