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Погибшим при нападении медведя в Туве оказался хоккейный тренер Кузьменко

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Московским туристом, который погиб в результате нападения медведя в Туве, оказался тренер "Национального хоккейного центра" Александр Кузьменко, сообщил "Интерфаксу" гендиректор НХЦ Олег Култуклу.

"Это трагедия. Не выдержало сердце, два раза операцию делали. Будем заниматься похоронами, стараемся решить вопрос, чтобы его сюда доставить. На данный момент он в Кызыле", - сказал Култуклу.

Он добавил, что среди воспитанников погибшего тренера есть выдающиеся спортсмены.

"Человек не просто хоккейный тренер, он - глыба. Среди его воспитанников есть и такие, кто Кубок Гагарина в руках держали, и сын его играет в НХЛ (Андрей Кузьменко - ИФ). Он брал, вытаскивал, давал надежду всем, кто к нему приходил заниматься. Он очень много мог сделать еще. Будем продолжать его дело, его подход, его методику", - сказал Култуклу.

Александр Кузьменко окончил Омский государственный институт физической культуры. В 1996 году стал тренером команды "Белые медведи", с 2003 года - главный тренер "Северной Звезды". В НХЦ работал с 2016 года. Его воспитанники играют в НХЛ, КХЛ и ВХЛ.

Медведь в Туве медведь напал на туриста из незарегистрированной группы 22 сентября. Пострадавшего доставили в больницу, однако на следующий день он умер К месту нападения выдвинулись охотники, чтобы застрелить медведя, также туда направились полицейские. Позже по факту трагедии в республиканском СУ СКР возбудили уголовное дело.

Тува НХЦ Олег Култуклу Александр Кузьменко Андрей Кузьменко
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