Полиция Тобольска занялась распространителями фейков о медведях

Архивное фото Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Тобольска Петр Вагин предупредил о распространении в интернете фейковых фото о появлении в городе медведей.

"В сети участились фейки: появляются сгенерированные ИИ фото о якобы выходе медведей к домам в микрорайоне Центральный и других районах города. Личность распространителей установлена, полиция проводит проверку", - написал он в мессенджере и предупредил, что сигналы о медведях "не повод для шуток и хайпа".

За распространение недостоверной информации предусмотрена административная ответственность.

По словам Вагина, с конца августа в ЕДДС города поступали сообщения от жителей о следах диких животных вблизи жилых районов и мест отдыха. Каждый сигнал был отработан оперативными службами, отметил он.

Ранее в окрестностях Тобольска застрелили четырех медведей.