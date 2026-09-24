В Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за опасности нападения, сообщило Минприроды региона.

"На территории Хакасии с 21 сентября введен режим повышенной готовности в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за выходов бурых медведей к населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Во всех районах Хакасии были приняты решения о регулировании численности медведей, всего их отстрелили уже 133.

Жителям и гостям республики рекомендовано воздержаться от поездок в лес, тайгу, на рыбалку, за грибами, на экологические тропы, особо охраняемые природные территории, так как очень высока вероятность встречи с хищником.

Местных жителей просят также не оставлять на дачах излишки урожая, так как гниющие отходы привлекают зверей.

Главам населенных пунктов поручено ликвидировать несанкционированные свалки и обеспечить работу уличного освещения в притаежных населенных пунктах.

С июля 2026 года было зарегистрировано около 4000 сообщений о выходе хищника к людям.

По информации министра природных ресурсов республики Владимира Лебедева, в Хакасии в 2026 году насчитывается 2 245 медведей. С 2022 года их численность выросла на 609 особей.