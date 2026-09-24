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Дмитрий Кобылкин предложен на должность главы фракции "Единой России" в Госдуме

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кандидатура Дмитрия Кобылкина предложена на должность руководителя фракции "Единой России" в новом, девятом, созыве Госдумы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Соответствующее предложение он озвучил в четверг на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии.

Первыми замруководителя фракции выдвинуты Вячеслав Макаров (по организационной работе), Дмитрий Вяткин (по законопроектной деятельности).

Замруководителя фракции в качестве руководителей внутрифракционных групп выдвинуты Иван Квитка, Роман Любарский, Адальби Шхагошев, Александр Борисов, Виктор Селиверстов.

Замруководителя фракции по направлениям выдвинуты Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Жанна Рябцева.

Решение о структуре фракции "Единая Россия" в Госдуме было принято единогласно на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета "ЕР" и будет утверждено на заседании фракции.

Дмитрий Кобылкин Единая Россия
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