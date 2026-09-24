Экс-мэр Новосибирска Локоть проходит в Госдуму по списку КПРФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ получает мандат депутата Госдумы девятого созыва, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной организации партии.

"От Новосибирской и Кемеровской областей по списку проходит Анатолий Локоть", - сказали в пресс-службе.

Секретарь Новосибирского обкома КПРФ Глеб Черепанов уточнил агентству, что Локоть не планирует отказываться от мандата и сохраняет пост первого секретаря областного комитета.

"Планов таких (отказываться - ИФ) нет", - сказал он, уточнив, что Локоть возглавлял территориальную группу №26 объединенного списка КПРФ, в которую входили Новосибирская и Кемеровская области.

Локоть возглавляет новосибирское отделение КПРФ с 2006 года, в 2003-2014 годах он избирался депутатом Госдумы (три созыва).

В 2014 и 2019 годах Локоть избирался мэром Новосибирска, досрочно ушел в отставку 25 января 2024 года.