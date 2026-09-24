Петр Толстой выдвинут кандидатом в председатели комитета Думы по международным делам

Петр Толстой Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший вице-спикер Госдумы восьмого созыва Петр Толстой выдвинут "Единой Россией" на должность главы комитета Госдумы по международным делам, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

"На должности председателей комитетов предлагаются (...): Петр Олегович Толстой - комитет по международным делам", - сказал Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета партии в четверг.

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