Медведев анонсировал учреждение в Госдуме двух новых комитетов

Это комитеты по цифровому развитию и ИИ, а также по уголовному и административному законодательству

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме появятся два новых комитета - комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также комитет по уголовному и административному законодательству, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в четверг на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России".

"Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет - по цифровому развитию и искусственному интеллекту", - сказал Медведев.

"Предлагается создать комитет по уголовному и административному законодательству, чтобы законопроектной работой занимались два комитета, - сказал Медведев, добавив, что "об этом речь шла достаточно давно".

Ранее этими вопросами занимался один комитет Госдумы - по государственному строительству и законодательству.