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Принимать решение о поездке на "Двадцатку" будет лично президент РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Решение о поездке на "Двадцатку" будет принимать лично президент России Владимир Путин, пока рано говорить о конкретике, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Администрация президента на этот вопрос уже отреагировала. Пресс-секретарь президента высказался исчерпывающим образом. Мы изучим всю совокупность связанных с текущей ситуацией обстоятельств. Президент будет, разумеется, принимать лично соответствующие решения", - сказал он журналистам в четверг.

Он добавил, что Москва признательна "президенту Трампу за этот жест". "И понятно, что встреча в формате группы "Двадцати" - это одно из важнейших международных мероприятий в календаре любого года. Но пока рано говорить о какой-то конкретике, связанной с данным приглашением. С признательностью взяли в работу, если коротко", - пояснил замминистра.

Накануне в Кремле заявили, что приветствуют и признательны американской стороне за приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20, далее пойдет проработка по дипканалам. "Мы слышали соответствующее приглашение, мы признательны американской стороне за это приглашение, мы приветствуем это приглашение, и мы определимся, и дальше проработаем тему по дипломатическим каналам", - заявил "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. Так он ответил на вопрос, получили ли в Кремле приглашение президенту РФ на "двадцатку" в Майами от администрации США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация США направила Путину приглашение на декабрьский саммит G20.

Сергей Рябков МИД РФ Владимир Путин
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