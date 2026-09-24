Рябков заявил, что продолжение СВО не мешает поиску долгосрочного урегулирования

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Продолжение специальной военной операции не противоречит поиску долгосрочного урегулирования, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"С нашей стороны многократно говорилось, что у нас цель - долгосрочное устойчивое урегулирование, и продолжение специальной военной операции никоим образом не препятствует поиску такого решения", - сказал Рябков журналистам в четверг.

Замглавы МИД попросили прокомментировать последние заявления украинской стороны о прекращении огня.

Новость дополняется