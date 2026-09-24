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Среднегодовой курс доллара будет расти с 79,5 рублей в 2026 году до 96 рублей в 2029 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году до 79,5 рублей с 81,5 рублей в майском прогнозе, заявил на заседании правительства глава ведомства Максим Решетников.

"Среднегодовой курс в 2026 году оцениваем в 79,5 рубля за доллар - за счет более крепкого рубля во втором и третьем кварталах. На 2027-2029 годы сохраняем прогноз постепенного ослабления рубля", - сказал министр.

При этом министерство сохранило майский прогноз среднегодового курса доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей.

По прогнозу министерства, курс доллара на конец 2026 года ожидается на уровне 86 рублей, на конец 2027-2029 годов - 88,6 рубля, 94,9 рубля и 97 рублей соответственно.

Максим Решетников Минэкономразвития
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