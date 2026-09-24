В армии РФ заявили, что ведут уничтожение окруженной группировки ВСУ в Доброполье

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" ведет уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье (ДНР), развивают наступление в направлении поселка Александровка, сообщили в Минобороны России в четверг.

"Соединения и воинские части группировки войск "Центр" продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой Народной Республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному контролю над Донбассом "и имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций Объединенной группировки войск".

"Связано это с тем, что с освобождением Доброполья значительно возрастает угроза потери противником основного укрепрайона ВСУ на территории Донбасса - Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации", - заявили в Минобороны РФ.

Взятие господствующих высот в районе города Доброполье позволит войскам РФ ускорить выход к границе ДНР, сообщили в министерстве.