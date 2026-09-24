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Москва выступает за скорейшее вступление ДВЗЯИ в силу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия неизменно рассматривает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) как ключевой элемент архитектуры международной безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Российская Федерация неизменно рассматривает ДВЗЯИ в качестве одного из ключевых элементов международной архитектуры безопасности и выступает за скорейшее вступление ДВЗЯИ в силу", - говорится в поздравительной телеграмме Лаврова исполнительному секретарю подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Роберту Флойду по случаю 30-й годовщины со дня подписания договора, опубликованной на сайте МИД РФ в четверг.

По словам министра, "для этого необходима консолидация усилий всех государств, недюжинная политическая воля и готовность ставить общие интересы выше конъюнктурных соображений".

"Готовы и далее активно содействовать достижению этой цели", - подчеркнул Лавров.

Как указал глава МИД РФ, значение договора "трудно переоценить".

"Запрет ядерных испытаний - это не только мера контроля над вооружениями, но и мощный политический сигнал о приоритете мирного развития и диалога в международных делах. Заложенные в ДВЗЯИ принципы остаются востребованными и сегодня", - говорится в телеграмме министра.

МИД РФ Сергей Лавров ДВЗЯИ
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