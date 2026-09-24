Минобороны РФ заявило об отражении всех атак ВСУ в районе Доброполья

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ пытаются деблокировать окруженную группировку в Доброполье, все эти попытки пресекаются, сообщили в Минобороны РФ.

"Осознавая стратегическую важность данного укрепрайона киевский режим стремится деблокировать окруженную группировку и не дать российской армии завершить освобождение города", - заявили в военном ведомстве.

"Все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются. При этом украинские войска несут существенные потери, в среднем каждый день уничтожается от 30 до 50 боевиков", - сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что взятие под контроль города Доброполье российской армией нарушит всю систему снабжения вооруженных сил Украины в Донбассе.

"Установление контроля над этим городом нарушит отлаженную систему обеспечения группировки противника не на отдельных отрезках, а во всей логистической цепочке снабжения украинской армии на Донбассе", - говорится в сообщении министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что "Доброполье - важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области".

"Доброполье представляет собой мощный укрепленный район ВСУ, который противник использовал для нанесения ударов во фланг и тыл нашей "Южной" группировки войск, наступающей на Дружковку (город в ДНР - ИФ)", - заявили в Минобороны РФ.