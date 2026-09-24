Поиск

Рябков сообщил об отсутствии ответов от США и Украины по вопросам биолабораторий

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия не получала официальных ответов от США и Украины по вопросам биолабораторий, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не получили официальных ответов ни от Украины, ни от США по вопросам, которые задавались десятками", - сказал он журналистам в четверг, отвечая на вопрос о нарушении Украиной конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия.

Замминистра добавил, что "комментариев по существу не было".

"Они вообще не дают себе труда, в данном случае говорю о наших американских контрагентах, серьезно этим заниматься. Но это только изобличает, что оспаривать факты и конкретику, которая у нас есть, нет никакой возможности. Да и в самих США впоследствии, за последнее время, были сигналы серьезного очень развития, которые, по большому счету, подтвердили то, что было собрано нашими специалистами в последние годы", - указал Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

 Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Экс-мэр Новосибирска Локоть проходит в Госдуму по списку КПРФ

Медведев анонсировал учреждение в Госдуме двух новых комитетов

Петр Толстой выдвинут кандидатом в председатели комитета Думы по международным делам

 Петр Толстой выдвинут кандидатом в председатели комитета Думы по международным делам

Дмитрий Кобылкин предложен на должность главы фракции "Единой России" в Госдуме

Володин выдвинут на должность председателя Госдумы девятого созыва

 Володин выдвинут на должность председателя Госдумы девятого созыва

Доходы бюджета-2027 ожидаются на уровне 43,3 трлн рублей, расходы - 48,8 трлн рублей

"Лаборатория Касперского" сообщила о схеме мошенничества с продажей новых iPhone

Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

 Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

Машков предложил из-за кадрового голода отправлять выпускников театральных вузов в регионы
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11916 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов