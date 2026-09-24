Рябков сообщил об отсутствии ответов от США и Украины по вопросам биолабораторий

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия не получала официальных ответов от США и Украины по вопросам биолабораторий, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не получили официальных ответов ни от Украины, ни от США по вопросам, которые задавались десятками", - сказал он журналистам в четверг, отвечая на вопрос о нарушении Украиной конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия.

Замминистра добавил, что "комментариев по существу не было".

"Они вообще не дают себе труда, в данном случае говорю о наших американских контрагентах, серьезно этим заниматься. Но это только изобличает, что оспаривать факты и конкретику, которая у нас есть, нет никакой возможности. Да и в самих США впоследствии, за последнее время, были сигналы серьезного очень развития, которые, по большому счету, подтвердили то, что было собрано нашими специалистами в последние годы", - указал Рябков.