В Госдуме из 34 комитетов за "Единой Россией" останутся 20

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов и 34, сообщил выдвинутый на пост замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

В прошлом созыве у "Единой России" было 17 комитетов из 32. Распределение, как в прошлый раз, так и в этом году, состоялось по принципу пропорционального представительства: примерно половина отошла фракции большинства, а остальные поделили между оппозиционными фракциями. У КПРФ было 5 комитетов, у "Справедливой России" и ЛДПР - по 4, у "Новых людей" - 2.