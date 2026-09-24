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Двое подростков осуждены по делу о госизмене в Тульской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Тульский областной суд вынес приговор двоим несовершеннолетним, обвиняемым в государственной измене и диверсии, сообщила пресс-служба облсуда.

Установлено, что один из осужденных в телеграм-канале согласился на предложение представителя украинских спецслужб совершить диверсию за вознаграждение, а также привлек к совершению этого преступления второго несовершеннолетнего.

Они подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов на одной из станций Московской железной дороги. Видеозапись горящего шкафа, снятую на мобильный телефон, один из подростков отправил куратору.

Совершенные преступления были выявлены сотрудниками УФСБ по Тульской области. Свою вину подростки признали полностью.

Приговором суда они "признаны виновными в совершении государственной измены, то есть оказании иной помощи представителю иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, и диверсии, то есть поджоге, направленном на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", говорится в сообщении.

Подельникам назначено 7 лет и 6 лет 3 месяца колонии общего режима, с конфискацией дохода, полученного преступным путем, также с них взыскана сумма исковых требований МЖД в солидарном порядке.

Тульская область
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