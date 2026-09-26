Минобороны РФ сообщило об ударе в Киеве по центру, который обеспечивал интернет и спутниковую связь для ВСУ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью ударили в Киеве по центру, который обеспечивал интернет и спутниковую связь для украинской армии, заявило Минобороны РФ в субботу.

"В Киеве: центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ", - сообщило министерство о пораженных ночью дронами целях на территории Украины.