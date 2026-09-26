Силы ПВО сбили 45 беспилотников над Калужской областью

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 45 дронов над регионом в субботу.

"За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 45 БПЛА над территориями Бабынинского, Жуковского, Людиновского, Мещовского, Козельского, Думиничского, Кировского, Жиздринского, Износковского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в своем канале в Мах.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил глава региона.