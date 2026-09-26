Под контроль ВС РФ перешли 3 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - - Российская армия установила контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, заявило Минобороны РФ в субботу.

"В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая Харьковской области", - проинформировало министерство.

"В Сумской области в ходе активных наступательных действий взят под контроль населенный пункт Марьино", - заявило Минобороны РФ.