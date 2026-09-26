В Геленджике закрыли выход в море из-за атаки безэкипажных катеров

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил о закрытии выхода в море для всех плавсредств из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК).

"Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную", - написал мэр в канале в Max в субботу. Он порекомендовал горожанам и гостям курорта укрыться в помещениях, а при возможности - спуститься в подвал или в цокольный этаж. В случае ЧС звонить по телефону службы спасения - 112.