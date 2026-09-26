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Глава МИД РФ назвал условия для урегулирования кризиса в районе Персидского залива

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Конфронтация в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжается, несмотря на очевидный ущерб для мировой навигации и торговли, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Рецидивы вооруженной конфронтации в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются, несмотря на очевидный всем ущерб для мировой навигации и торговли", - заявил Лавров в субботу на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"Считаем необходимым условием для урегулирования кризиса установить доверие в отношениях между прибрежными государствами залива, арабскими странами и Ираном. На формирование устойчивой региональной архитектуры направлена наша концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, "Россия вместе с другими ответственными странами готова вносить конструктивный вклад в стабилизацию этого стратегически важного района".

Как указал министр, "почти год назад Совет Безопасности по инициативе Соединенных Штатов одобрил план мира для сектора Газа, но мир там не наступил". "Там все еще гибнут старики, женщины, дети. Гуманитарная ситуация по-прежнему критическая", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что "деградирует положение и на западном берегу реки Иордан, где Израиль расширяет поселенческую активность".

"И, если так пойдет и дальше, создать палестинское государство будет невозможно, для него просто не останется места. Но тогда и безопасности Израиля будут под постоянной угрозой, и эксперты прекрасно это понимают", - констатировал Лавров.

По словам Лаврова, от ООН и его государств-членов "требуются срочные нестандартные ходы, чтобы обратить вспять неблагоприятные тенденции на Ближнем Востоке и в близлежащих территориях".

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