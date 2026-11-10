Поиск

Что произошло за день: вторник, 10 ноября

Переговоры в Абу-Даби, заявление МИД РФ об участии ЕС в переговорном процессе, налог для членов семьи мигрантов в РФ, восстановление данных в Yandex Cloud

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. В общей сложности переговоры продлились около четырех часов. Они продолжатся в среду, в этот же день состоится и пресс-подход российской делегации.

- В МИД РФ заявили, что представители Евросоюза не являются участниками переговорного процесса в Абу-Даби. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что линия ЕС направлена на недопущение мирного урегулирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не может и не хочет препятствовать США в их контактах с европейскими странами, но не считает такой формат перспективным.

- У России есть свой позиционный документ о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- "Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud, остальные "восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе".

- С 2027 года трудовые мигранты в РФ буду платить налог за неработающих членов семьи.

- В России отмечается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями.

- Российская теннисистка Мирра Андреева взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной в первом своем матче на Итоговом турнире WTA. Следующей соперницей россиянки будет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

 Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

Что произошло за день: вторник, 10 ноября

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%

Пресс-подход делегации РФ на переговорах в Абу-Даби состоится в среду

Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

 Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

 Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

"Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

 "Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

 РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

 Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

Кишинев присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении Москвы и Минска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12878 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4122 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов