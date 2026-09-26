Глава кабмина РФ поручил подписать меморандум со странами ШОС о сотрудничестве в борьбе с изменением климата

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился принять предложение Минэкономразвития, согласованное с МИД и Росгидрометом, а также предварительно проработанное с государствами членами Шанхайской организации сотрудничества, о подписании меморандума между правительствами государств членов ШОС о сотрудничестве в борьбе с изменением климата.

Согласно распоряжению, опубликованному в субботу на портале правовой информации, Минэкономразвития России поручено подписать меморандум от имени правительства РФ.