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Лавров указал на попытки НАТО распространить влияние в ряде регионов Азии и Африки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - НАТО пытается распространить влияние, в том числе, в Юго-Восточной Азии и Северо-Восточной Африке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Обеспечить прочный мир можно только тогда, когда прекратится опасное соперничество крупнейших мировых игроков. Добиться этого можно лишь на основе неукоснительного соблюдения Устава ООН, принципа равной и неделимой безопасности. Этот принцип, напомню, означает отказ от обеспечения безопасности одного государства за счет ущемления безопасности других, недопустимость того, чтобы какая-либо страна, группа стран или организация претендовали на доминирование в сфере безопасности", - сказал Лавров в субботу в ООН.

"Прежде всего это касается НАТО, которое пытается распространить свое деструктивное влияние далеко за географические пределы зоны своей ответственности, включая Юго-Восточную Азию и Северо-Восточную Азию", - заявил глава МИД РФ.

Сергей Лавров МИД Африка Азия
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