Лавров анонсировал встречу в Минске экспертов по разработке Евразийской хартии многополярности

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Первая встреча группы экспертов по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности состоится в Минске до конца года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Первая встреча этих экспертных переговоров состоится в Минске до конца нынешнего года", - сказал Лавров в субботу на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вторая встреча, как уточнил министр, планируется в Москве в первой половине следующего года. "Ну и дальше целый ряд стран высказывали заинтересованность в том, чтобы потом тоже приглашать на такие консультации на свою территорию", - отметил Лавров.

По его словам, РФ не ставит искусственных сроков в разработке документа. "Но не хотели бы эту работу затягивать, учитывая, что наш евразийский континент очень нуждается в структуре, которая была бы общеконтинентальной, которая была бы открыта для всех без исключения стран континента, для всех без исключения организаций континента, без какого-либо внешнего вмешательства", - добавил глава МИД РФ.

"В Евразии субрегиональных организаций много, а какого-то зонтика, если хотите, даже не обязательно его называть организацией, а какой-то площадки, где все без исключения страны континента и организации могли бы на регулярной основе просто проводить обмен мнениями, её не существует. И мне кажется, это упущение", - заключил Лавров.