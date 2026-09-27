Православные празднуют Воздвижение Креста Господня

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь отмечает в воскресенье Воздвижение Креста Господня - один из двунадесятых праздников церковного календаря.

Праздник установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло в 325 или 326 году в Иерусалиме у горы Голгофы - места распятия Иисуса Христа.

Согласно преданию, святая царица Елена узнала от еврея по имени Иуда место пребывания святого Креста. Всего тогда было найдено три креста, и чтобы узнать, какой крест Христов, Иуда поочередно возлагал кресты на покойника. При возложении креста Господня мертвец ожил. После обретения Креста епископ Макарий встал на высоком месте, откуда показал народу Крест, а люди восклицали: "Господи, помилуй!" Отсюда и получил свое начало праздник Воздвижения.

По православной традиции в день этого праздника верующим предписан строгий пост.