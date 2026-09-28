Самолет Як-130М ожидает рост спроса за рубежом, уже заключены экспортные контракты

Серийное производство самолета начнется в 2028 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Учебно-боевой самолет Як-130М вызывает большой интерес у иностранных заказчиков, уже заключены контракты на его поставки за рубеж, сообщил гендиректор Иркутского авиационного завода (ИАЗ) Андрей Сойнов.

"У нас есть уже контракты с инозаказчиками. И в Египте машину показывали - там она тоже вызвала большой интерес, готовим сейчас технико-коммерческие предложения", - сказал он журналистам.

"Поскольку мы ожидаем, что будет рост спроса на эту машину, чтобы его удовлетворить, будем перестраивать производство и цех окончательной сборки выводить на поточную линию", - отметил Сойнов.

Он сообщил, что в 2028 году начнется серийное производство самолета.

По словам гендиректора ИАЗ, зарубежный рынок станет основным для Як-130М, но актуальным самолет будет и в России.

"Мы в ближайшее время планируем поднять в воздух третий опытный самолет Як-130М, соответственно, три образца будут проходить летные испытания", - сказал Сойнов.

По официальным данным, Як-130М создан на базе Як-130 на Иркутском авиазаводе - филиале ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиационную корпорацию "Ростеха"). Основная цель модернизации самолета - расширение боевых возможностей. Як-130М получил передовые бортовые системы, современную РЛС и комплекс вооружений, включая авиационные средства поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Новый Як-130М может развивать скорость до 960 км/ч при дальности полета 1 тыс. 610 км.

В октябре 2025 года "Ростех" сообщил, что первый опытный образец Як-130М направлен на наземные и летные испытания. Первый испытательный полет Як-130М состоялся 25 июня 2026 года. Полет прошел успешно, продолжался около 50 минут, проходил на высотах до 2 тыс. метров и скоростях до 600 км/ч.

Директор производства ИАЗ Виталий Елагин в июле сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время собраны три опытные модели модернизированного Як-130М, они проходят испытания. Начать поставки самолета планируется в конце 2028 года.