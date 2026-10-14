Поставки модернизированного самолета Як-130М начнутся в 2028 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Поставки модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М планируется начать в 2028 году, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

"9 октября к полетам приступил третий опытный Як-130М. Это позволит завершить испытания самолета в запланированные сроки и начать поставки в 2028 году", - говорится в сообщении секретариата Мантурова.

В среду Мантуров посетил Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Яковлев", входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"), где ему представили модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и рассказали о ходе его испытаний.

По данным секретариата, Мантуров также ознакомился с ходом производства первых 18 серийных самолетов МС-21, которые планируется передать авиакомпании "Аэрофлот" в 2027-2028 годах.

"В ближайшее время завод планирует начать производство комплектующих для еще 90 единиц МС-21 в рамках подписанного 18 сентября в присутствии президента России Владимира Путина контракта с авиакомпанией "Аэрофлот"", - говорится в сообщении.