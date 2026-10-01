Сергей Меркулов возглавил заксобрание Камчатского края

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сергей Меркулов избран спикером законодательного собрания Камчатского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого парламента.

"На первой сессии краевого парламента пятого созыва, прошедшей в четверг, Меркулов единогласно избран председателем законодательного собрания региона", - сказали в заксобрании.

Там уточнили, что из 26 депутатов, собравшихся на первой сессии камчатского парламента нового созыва, все 26 проголосовали за кандидатуру Меркулова.

"Одним из важных решений нового созыва должно стать создание по инициативе губернатора отдельного комитета по делам ветеранов боевых действий и комитета по делам национальностей и укрепления гражданского единства", - процитировали в пресс-службе Меркулова, выступившего после своего избрания на сессии.

Заместителями Сергея Меркулова стали вновь избранный депутат Андрей Копылов и экс-министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. Все перечисленные - единороссы.

В 2020-2026 годах Сергей Меркулов возглавлял администрацию губернатора Камчатского края. Он, в частности, лично курировал поддержку участников СВО и их семей. По данным пресс-службы краевого парламента, под руководством Меркулова в регионе была создана комплексная система помощи военнослужащим и их семьям, налажено взаимодействие с Минобороны РФ.