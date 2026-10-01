Поиск

Грузовые ж/д тарифы в РФ выросли с октября на 8,5%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексированы с 1 октября 2026 г. на 8,5%.

Также с 1 октября на 9,2% выросли тарифы на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании и тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (имеется в виду проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования - ИФ).

Соответствующее распоряжение правительства РФ N1924-р было опубликовано в конце июля на официальном портале правовых актов.

Как сообщалось, в рамках плановой индексации на 2026 г. грузовые ж/д тарифы в РФ были увеличены с 1 декабря 2025 г. на 10%, на 9,6% поднялись тарифы на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании и на 11,4% - тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте.

С 1 января 2026 г. также применяется коэффициент 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к ним по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и специализированных платформ (после перевозки контейнеров, за исключением такого пробега в (из) ремонт).

Кроме того, с 1 марта действует допнадбавка в 1% к грузовым ж/д тарифам, связанная с транспортной безопасностью.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шахта "Распадская" приостановила работу после пожара

Правительство РФ предлагает с 2027 года повысить ряд налоговых штрафов

Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

 Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

Тарифы ЖКХ в РФ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

В Генштабе России подчеркнули, что призывников не направят в зону СВО

Генштаб РФ заявил, что в рамках осенней кампании призовут около 120 тыс. человек

Кабмин заложил поступление в бюджет доходов от прибыли ЦБ в 2027 году в 216 млрд руб.

В проекте трехлетнего бюджета учтена индексация пенсий и пособий

Прожиточный минимум в РФ в 2027 году превысит 20,2 тыс. рублей

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

 Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12024 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов