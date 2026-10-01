Грузовые ж/д тарифы в РФ выросли с октября на 8,5%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексированы с 1 октября 2026 г. на 8,5%.

Также с 1 октября на 9,2% выросли тарифы на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании и тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (имеется в виду проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования - ИФ).

Соответствующее распоряжение правительства РФ N1924-р было опубликовано в конце июля на официальном портале правовых актов.

Как сообщалось, в рамках плановой индексации на 2026 г. грузовые ж/д тарифы в РФ были увеличены с 1 декабря 2025 г. на 10%, на 9,6% поднялись тарифы на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании и на 11,4% - тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте.

С 1 января 2026 г. также применяется коэффициент 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к ним по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и специализированных платформ (после перевозки контейнеров, за исключением такого пробега в (из) ремонт).

Кроме того, с 1 марта действует допнадбавка в 1% к грузовым ж/д тарифам, связанная с транспортной безопасностью.