Шесть человек, включая граждан Китая, пострадали в ДТП во Владивостоке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек, в том числе двое граждан Китая, пострадали в массовом ДТП на улице Шепеткова во Владивостоке, сообщила в четверг пресс-служба краевого минздрава.

"Сегодня, 1 октября, в результате массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Шепеткова, бригадами скорой помощи во Владивостокскую клиническую больницу №2 доставлены шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая", - говорится в сообщении.

Сейчас врачи проводят диагностические мероприятия, чтобы оценить тяжесть состояния пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщила региональная прокуратура, по предварительным данным, водитель грузовика, который ехал со стороны улицы Спиридонова, не справился с управлением. Грузовое авто столкнулось сразу с пятью легковыми машинами. Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.