За сутки в Курской области сбили 140 БПЛА

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Курской области за сутки - с 9 утра 30 сентября до 9 утра 1 октября - нейтрализовали 104 беспилотника разного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его данным, было 43 артобстрела отселенных территорий и 14 сбросов взрывных устройств с беспилотников.

В результате атак был поврежден объект энергетики в поселке Прямицыно Октябрьского района. Без электроснабжения были жители Октябрьского и Курчатовского районов (около 15 тысяч человек), электроснабжение восстановлено. В селе Черницыно на предприятии был поврежден цех холодильного оборудования.

В селе Вишнево Беловского района на предприятии повреждены генератор и прицеп. В селе Ржава Глушковского района повреждены крыша веранды и остекление домовладения.

В хуторе Высоконские дворы Медвенского района поврежден объект энергетики, электроснабжение не нарушено. В хуторе Красная Новь повреждения получил автомобиль.

В Курске повреждена кровля склада предприятия.