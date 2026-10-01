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Тарифы ЖКХ в РФ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 октября в среднем по стране проиндексирован на 9,9%. Фактическая величина индексации варьируется в зависимости от региона и, согласно распоряжению правительства РФ от 25 ноября 2025 года, составляет от 8% в Хакасии и на Чукотке до 22% в Ставропольском крае.

Динамика тарифов ЖКХ учитывает индексацию с 1 октября тарифов на газ и электроэнергию для населения, они в среднем по стране выросли на 9,6% и 11,3% соответственно.

В этом году индексация тарифов была перенесена с середины года на 1 октября. В дальнейшем предполагается вернуться к пересмотру тарифов в стране с 1 июля.

Согласно сентябрьской версии макропрогноза Минэкономразвития на 2026-2029 годы, с 1 июля 2027 года тарифы ЖКХ планируется проиндексировать в среднем на 11,0%, с 1 июля 2028 года - на 8,6%, с 1 июля 2029 года - на 7,6%.

С 1 октября 2026 года тарифы на тепловую энергию для всех категорий потребителей в среднем вырастут в РФ на 9,9%. В дальнейшем будут индексироваться, как прогнозируется, на 10,2% с 1 июля 2027 года, на 7,7% с 1 июля 2028 года и на 7,2% с 1 июля 2029 года.

Услуги водоснабжения для всех категорий потребителей в РФ с 1 октября этого года подорожают на 9,8%. Индексация с середины 2027 года составит 9,4%, 2028 года - 7,4%, 2029 года - 6,8%. Тарифы на водоотведения в среднем проиндексированы в РФ с 1 октября на 9,3% (индексация в 2027-2029 гг. ожидается на уровне 9,0%, 7,1% и 6,3% соответственно).

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