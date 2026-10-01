Игорь Краснов отметил проблему достоверности виртуальных доказательств для суда

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил о важности обмена профессиональным опытом между судейскими сообществами разных стран в свете развития цифровых технологий и их влияния на правосудие.

"Цифровые сервисы, которые сделали жизнь в обществе более удобной, безусловно важны, но они принесли нам и новые угрозы, которые мы ранее не видели и с которыми государство не всегда может справиться одно", - сказал он на международной научной конференции, организованной Верховным судом Киргизии.

По его словам, среди таких новых угроз - киберпреступность, использование искусственного интеллекта в противоправных целях, криминальный оборот криптоактивов, распространение дипфейков и иных форм фальсификации и мошенничества.

"Меняется и сама доказательственная база. Судьи сталкиваются с проблемой достоверности и допустимости виртуальных доказательств, сохранения цифровой цепочки доверия. Судьи сталкиваются также с результатами действий алгоритмов и электронными следами, (вынуждены) находить ответы на новые вопросы тогда, когда готовых решений еще нет", - отметил Краснов.

По его словам, от того, насколько открыто судьи будут изучать опыт друг друга, сохраняя фундаментальные принципы права в условиях технологических изменений, "во многом зависит, каким будет суд завтра".