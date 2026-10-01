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Полномочия Россельхознадзора по контролю качества зерна будут расширены

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 1 марта 2027 года получит новые полномочия по контролю качества и безопасности зерна.

Как сообщает служба, это предусмотрено постановлением правительства от 22 сентября 2026 года (№ 1214), которое расширяет федеральный государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Документ вступает в силу 1 марта 2027 года.

"Россельхознадзор получит полномочия по контролю за соблюдением требований законодательства в части внесения сельхозпроизводителями во ФГИС "Зерно" полных и достоверных данных, учета зерновой продукции, оформления во ФГИС "Зерно" товаросопроводительных документов на партии зерна и партии продуктов его переработки", - говорится в сообщении.

В настоящее время во ФГИС "Зерно" зарегистрировано 510,2 тыс. сельхозпроизводителей.

В ней действует система управления рисками, которая позволяет в автоматическом режиме фиксировать несоответствия данных. Это также отражается в личных кабинетах участников. После вступления в силу изменений выявленные системой нарушения станут основанием для принятия Россельхознадзором соответствующих мер, предупреждает служба.

Россельхознадзор
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