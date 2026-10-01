Подросток и мужчина пострадали при атаках БПЛА на Брянскую область

За сутки в регионе уничтожено 139 украинских дронов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших в результате атак беспилотников на регион.

"16-летний подросток получил ранение в результате сброса с БПЛА взрывного устройства в Погаре. Парень доставлен в больницу. В Климово дрон-камикадзе атаковал двигавшийся автобус. Пострадал водитель, он госпитализирован", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале в четверг.

По его данным, за сутки в регионе уничтожено 139 украинских беспилотников.