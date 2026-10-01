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Продавцам грозит блокировка карточек их товаров на маркетплейсах за неуплату налогов

Продавцам грозит блокировка карточек их товаров на маркетплейсах за неуплату налогов
Фото: Владимир Новиков/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Налоговые органы могут получить возможность приостанавливать прием заказов и блокировать карточки товаров на маркетплейсах за неуплату продавцами налогов, сборов и страхвзносов, говорится в поправках к Налоговому кодексу.

Описываемый механизм предусматривает, что налоговая служба направляет соответствующее поручение одновременно всем операторам цифровых платформ, на которых размещена информация о товарах/работах/услугах такого партнера-продавца. Маркетплейс должен исполнить его в течение двух дней и уведомить налоговую об исполнении поручения.

Такая мера может применяться к продавцам, которые не явились по вызову в налоговую для дачи показаний или не предоставили документы по ее требованию (не позднее истечения месяца со дня истечения срока для явки или предоставления документов).

Если продавец явился в налоговую или предоставил документы, в срок не позднее двух дней регулятор направляет маркетплейсу поручение о возобновлении приема заказов и отображения карточек товаров продавца.

В проекте документа также предлагается наделить оператора посреднической цифровой платформы (ПЦП) обязанностью выявлять риски неправильного исчисления (удержания), неполной/несвоевременной уплаты налогов, сборов, страхвзносов продавцами, согласно перечню, который определит ФНС. Сообщение о выявлении рисков будет направляться продавцу в личный кабинет, после чего у последнего будет 30 дней на предоставление опровергающих риск документов, которые в свою очередь будут перенаправляться в налоговую.

За неисполнение оператором ПЦП поручений, связанных с приостановкой приема заказов и отображения карточек товаров, а также неисполнение обязанностей по налоговому контролю предлагается ввести штраф в 100 тыс. рублей.

Минфин разъясняет, что "в целях улучшения налогового администрирования" будут реализованы меры, наделяющие цифровые платформы отдельными функциями налогового администрирования, включая выявление и устранение рисков неправильного исчисления (удержания) налогов партнерами платформы, обеспечение информационного взаимодействия между налоговым органом и партнерами.

В России с 1 октября вступило в силу законодательство о цифровых платформах, для регулирования отношений между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями в связи с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Закон вводит такие понятия, как "платформенная экономика"; "цифровая платформа"; "посредническая цифровая платформа". Последняя обеспечивает взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров и сделок, размещения карточек товаров, осуществления оплаты товаров, работ и услуг. Критериями посреднических цифровых платформ является среднесуточная аудитория более 100 тысяч человек и наличие одного из двух условий: более 10 тысяч активных партнеров либо оборот партнеров через платформу свыше 50 млрд рублей за предшествующий год.

Минэкономразвития опубликовало реестр посреднических цифровых платформ, в который включены 13 компаний: Wildberries, Ozon, Avito, "Яндекс Маркет", "Яндекс Go", "Яндекс Еда", "Яндекс Путешествия", "Яндекс Смена", "Яндекс Доставка", а также "Купер", Lamoda, Delivery Club и AliExpress. При этом министерство продолжает оценку еще ряда платформ на предмет соответствия критериям.

Минфин ФНС Минэкономразвития Яндекс
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