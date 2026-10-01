Госдуме предложили удвоить штрафы за нарушения общественного порядка

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 665-9 о о повышении в среднем примерно в два раза нижних и верхних пределов административных штрафов для физических лиц, должностных лиц и юридических лиц за отдельные административные правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Законопроект предусматривает повышение размеров административных штрафов за нарушение установленного запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным должностным лицом, проживание гражданина России без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), проживание гражданина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации, мелкое хулиганство, нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России или войска Национальной гвардии, потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.

Кроме того, штрафы планируется повысить за появление в общественных местах в состоянии опьянения, производство и распространение экстремистских материалов, нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Повышение предусматривается для нарушений, санкции по которым в большинстве случаев не увеличивались с 2012 года. Индексация размеров штрафов является важным механизмом, который обеспечивает адекватность наказания в соответствии с существующей экономической ситуацией в России, говорится в пояснительной записке. Этот метод позволяет сохранить "справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения", считают авторы поправок.

Инициатива также предусматривает совершенствование административной ответственности области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций.