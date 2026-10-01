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Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 1,2%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2026 года составила 90,3 млн тонн, что на 1,2% меньше, чем в сентябре 2025 года, сообщила компания.

Грузооборот за сентябрь вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 3,4% и составил 206,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,1%, до 251,1 млрд т-км.

"На фоне отрицательной динамики погрузки, связанной с внешними факторами, в сентябре продолжился опережающий рост грузооборота, что является результатом активной работы по переориентации грузопотоков и увеличения дальности перевозок. По итогам месяца выросла погрузка зерна (+9% к сентябрю 2025 года), цемента (+7,3%), цветной руды (+6,5%), промсырья (+2,7%), черных металлов (+2,5%) и металлолома (+50,2%)", - объяснили в РЖД.

Погрузка на сети компании за январь-сентябрь 2026 года составила 824,4 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Так, за девять месяцев железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 245,9 млн тонн (+2,3% к январю-сентябрю 2025 г.), кокса - 6,9 млн тонн (-8,6%), нефти и нефтепродуктов - 135,5 млн тонн (-7,9%), руды железной и марганцевой - 79,6 млн тонн (-0,8%), черных металлов - 35,2 млн тонн (-8,5%), лома черных металлов - 5,9 млн тонн (+5,8%), химических и минеральных удобрений - 51,7 млн тонн (-1,5%), цемента - 15,5 млн тонн (-2,7%), лесных грузов - 18,1 млн тонн (-4,5%), зерна - 23,9 млн тонн (+42,2%), строительных грузов - 72,9 млн тонн (-3,7%), руды цветной и серного сырья - 13,8 млн тонн (+5,3%), химикатов и соды - 14,1 млн тонн (-6,7%), промышленного сырья и формовочных материалов - 18,9 млн тонн (-6,5%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 86,5 млн тонн (+3,9%).

Грузооборот за девять месяцев 2026 года вырос к прошлому году на 0,9%, до 1 трлн 867,8 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 2 трлн 295,4 млрд т-км, что соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.

РЖД
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Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 1,2%

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