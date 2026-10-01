Пошлину на импорт крепкого алкоголя предложили повысить с января

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пошлина на импорт в Россию крепкого алкоголя может быть повышена с 1 января 2027 года, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который правительство внесло в Госдуму.

"Проектируемое дополнительное повышение ставок на крепкую алкогольную продукцию из недружественных стран с 1 января 2027 года" в документе названо в числе причин, которые окажут влияние на динамику поступлений акцизов от импорта в 2027-2029 годах.

Повышение пошлины в 2027-2029 годах позволит пополнить бюджет на 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей в год).

Сейчас крепкий алкоголь (спиртовые настойки, виски, ром, джин, ликеры и прочие спиртовые напитки) облагается ввозной пошлиной в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 литр.